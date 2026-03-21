PARCO GAMESは、クリエイティブ・スタジオlidlocksが手掛ける犬をさがすウォーキングシミュレータ/アドベンチャー『Finding Polka』のパブリッシングを決定したことを発表した。 （参考：【画像あり】舞台はボールペンで描かれた素朴な世界に） 『Finding Polka』は、ボールペンで描かれた素朴な世界を舞台に、マップのどこかにいる犬“ポルカ”を見つけるウォーキングシミュレー