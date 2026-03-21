現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表がホスト国のオーストラリアと対戦。１−０で勝利して2018年以来、２大会ぶりのアジア制覇を果たした。日本は17分に先制。敵陣ペナルティエリア手前の左寄りでボールを受けた浜野まいかがワントラップから圧巻のミドルシュートをゴール右隅に突き刺す。終盤には猛攻を受ける時間帯もあったなか、このゴール