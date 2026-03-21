日本女子代表は現地３月21日、女子アジアカップの決勝でオーストラリア女子代表と対戦した。17分に浜野まいかのゴールで先制。以降はチャンスを作りながらも決め切れず、後半の途中からは劣勢の時間が長くなる。それでも、なでしこジャパンの選手たちは、身体を張ったディフェンスで対抗。 高橋はながエアバトルで弾き返す。北川ひかるが絞ってピンチを救う。守護神の山下杏也加がビッグセーブを見せる。 集中した守