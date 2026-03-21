なでしこジャパン（日本女子代表）は現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、開催国のオーストラリア女子代表と対戦した。日本はグループステージを３戦全勝で突破。準々決勝はフィリピンに７−０、準決勝は韓国に４−１と力の差を見せつけ、28得点・１失点と圧倒的な成績でファイナルへ駒を進めた。決勝のスタメンは韓国戦から変わらず。GK山下杏也加、DF熊谷紗希、高橋はな、古賀塔子、北