【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERが、7月から全国ホール＆アリーナツアー『SUPER BEAVER 都会のラクダ TOUR 2026-2027 ～ ラクダの人生、ゴーゴーゴー ～』の開催を発表した。 3月21日に大阪・大阪城ホールにて行われた『SUPER BEAVER 20th Anniversary「都会のラクダ TOUR 2026 ～ラクダトゥインクルー～』ファイナル公演の終演