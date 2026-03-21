【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ReoNaが「結々の唄」のライブ映像を3月26日20時にプレミア公開する。 ■ReoNaが故郷への想いをまっすぐに表現した一曲 この映像は、3月7日にReoNaが故郷の奄美大島で開催した初の凱旋フリーライブ『ReoNa Free Live 2026 in 奄美大島 “シマユイあまみ”』で収録されたもの。 公演当日の会場には島内外から約1,000名の観客が集まり、YouTube LIVE配信では約10,000名の同時視聴を