3月20日、元ジャングルポケットのメンバーであり、性的暴行容疑で現在公判中の斉藤慎二被告は山梨県甲府市にいた。「斉藤被告は、2024年7月にテレビ番組収録中のロケバス内で20代の女性に性的暴行を働いたとして、同年9月26日に東京地検から不同意性交と不同意わいせつ等の罪で東京地裁に在宅起訴されました。今年3月13日に初公判をむかえ、17日に第2回公判が行われたばかり。ロケバス内での生々しい行為が広く報道される中、2