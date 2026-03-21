3月20日、ロックバンド『OKAMOTO’S（オカモトズ）』が公式サイトを更新。ベーシストのハマ・オカモトが体調不良のため、同日に名古屋市で行われる予定だったライブを中止にすると発表した。「ハマ・オカモトさんは、ダウンタウンの浜田雅功さんと女優の小川菜摘さんの長男。アメリカのフェンダー社と、史上最年少かつ初のアジア人としてエンドースメント契約を締結したベーシストとして知られています。星野源さんのバックバン