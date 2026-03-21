茂木外相は、１９日（日本時間２０日）に行われた高市首相とトランプ米大統領の首脳会談に同席し、トランプ氏主催の夕食会にも参加した。茂木氏は首相の要請で急きょ訪米に同行し、初訪米を側面から支えた。首相は会談の冒頭、イランによる周辺国への攻撃やホルムズ海峡が事実上封鎖されていることを非難した上で、「茂木外相からもイラン外相に対し、（行為を）やめるよう申し入れてきた」と述べ、日本の働きかけをアピールし