お笑い芸人のなだぎ武（55）が21日、自身のXを更新。懐かしいモノマネ姿を披露し、注目を集めている。「久しぶりにディラン」とつづった、なだぎ。米人気テレビドラマ「ビバリーヒルズ高校白書」に登場するディラン・マッケイになりきった姿を公開した。なだぎはディランのモノマネで07年のR-1ぐらんぷり（現R-1グランプリ）を優勝。翌08年はディランを“封印”し、「文化祭の出し物を決める高校生」のネタで連覇を達成して