【明治安田J1百年構想リーグ】名古屋グランパス 2−1 サンフレッチェ広島（3月18日／豊田スタジアム）【映像】足裏見えた？「接触」の瞬間名古屋グランパスのFW山岸祐也が、判定に対して両手を広げて不服な表情をみせたシーンがファンの間で話題を集めている。3月18日に明治安田J1百年構想リーグ第7節が行われ、名古屋グランパスはホームでサンフレッチェ広島と対戦。名古屋が1ー0とリードして迎えた18分、MF甲田英將