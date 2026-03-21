スクウェア・エニックスは２１日、人気オンラインゲーム「ドラゴンクエスト１０」に、対話型ＡＩ（人工知能）を導入すると発表した。４月下旬から試験導入し、その結果を踏まえて正式な導入時期を判断する。２１〜３０日にベータ版の参加者をドラクエ１０のサイト上で募集する。導入する対話型ＡＩ「おしゃべりスラミィ」は、米グーグルの生成ＡＩモデル「ジェミニ」を活用しており、ドラクエに登場するモンスター「スライム」