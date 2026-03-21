ピン芸人の日本一を決める「R-1グランプリ2026」決勝戦が21日、都内で開催され、お笑いコンビ「ななまがり」の初瀬悠太（39）がファーストステージで「言い切る男」のネタを披露した。14回目の挑戦で初めて決勝へ進出。ファーストステージで4番目に登場すると、「世の中の答えがないものの答えを言い切る男です！」と圧倒的な声量でどんどん言い切って笑いを巻き起こした。審査員7人の合計得点は640点で、この時点で4人中3位