【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 1−0 オーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）【映像】振り向き様のスーパーゴール（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表／FIFAランク8位）は日本時間3月21日、AFC女子アジアカップ2026の決勝でオーストラリア女子代表（同15位）と対戦。1ー0で勝利し、2014年大会、2018年大会に続いて、2大会ぶり3度目の優勝を成し遂げた。準決勝で