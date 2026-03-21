Ｊ１福岡は２１日、明治安田Ｊ１百年構想リーグＷＥＳＴ第８節でホームＧ大阪戦（ベスト電器スタジアム）に臨み、２―２から突入したＰＫ戦を１４―１３で制し、７連敗を阻止した。最下位の福岡が首位Ｇ大阪を相手に勝ち点２を手にした。ＰＫ戦はＪリーグ最長となる１５人目での決着となった。泥沼の連敗からの脱出をかけた一戦は、前半１１分に相手のＦＷデニス・ヒュメットに決められて先制を許す苦しい入りとなった。それで