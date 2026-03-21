image: generateda at Whisk 道端や公園で見かけるたばこの吸い殻。「まあ小さいし、そのうち自然に分解されるでしょ」と思っていませんか。それ、やっぱり大きな誤解ですよ、と科学的に突きつけられました。ナポリ・フェデリコ2世大学の農業学部教授であるGiuliano Bonanomi氏を中心とする研究チームが、吸い殻を10年にわたって追跡した研究を学術誌『Environmental Pollution』に発表しま