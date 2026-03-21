ロッテのドラフト2位・毛利海大（明治大）が21日、3月27日にZOZOマリンスタジアムで行われる西武との開幕戦に先発することが決まった。毛利は球団を通じて、「練習後に監督室に呼ばれてサブロー監督から『開幕はオマエで行く』と、言われた時は鳥肌が立ちました。監督からは『存分に楽しんでこい』とも言っていただきました。昨日の投球内容がよくなかったのですが、いい意味で開き直って、割り切って、自分の力を出すだけだと