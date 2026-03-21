Ｆ１アゼルバイジャン・グランプリ（ＧＰ、決勝９月２６日）が中止となる可能性が出てきた。イラン情勢の緊迫化を受けて、Ｆ１は中東で行われる予定だった４月のバーレーンＧＰとサウジアラビアＧＰの開催中止を決定。現時点で代替レースは予定されていない。そしてさらに中止となるレースが増えるとの観測が出ている。英メディア「リードモータースポーツ」は「バーレーンＧＰとサウジアラビアＧＰの中止を受けて、９月下旬