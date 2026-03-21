夫の転勤で、友人の小学6年生の娘さんが都内の公立小学校へ転校することになりました。娘さんはすぐに新しいクラスに馴染んだものの、友人には知り合いが一人もいません。そんなある日、クラスのママさんから「卒業の謝恩会の幹事をやってくれない？」と声をかけられたそうです。不安はあったものの、「これをきっかけに顔見知りが増えるなら」と思い、思い切って引き受けることに。ところが、その決断が思いがけない苦労の始まり