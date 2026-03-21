【モデルプレス＝2026/03/21】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」の第6話が、18日に放送された。参加者同士のガチキスが映し出された。【写真】元AKB48、イケメン格闘家とキス◆「ラブパワーキングダム2」モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。MCは霜降