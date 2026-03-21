猫が夜中に大運動会を始める理由3つ 夜間の激しい走り回りは、単一の原因で起こるわけではありません。猫本来の活動リズム、日中の運動量、飼い主との生活習慣、室内環境による刺激など、複数の要因が組み合わさって引き起こされます。 行動の背景を理解することで、単なる「困った行動」ではなく、猫の自然な反応として捉えやすくなります。 1.猫が薄明薄暮性だから 猫は完全な夜行性ではなく、夜明けや夕暮れの薄暗い