食料品は、安い時にまとめ買いして家計をやりくりしている人も多いのでは？ そんな人に注目してほしいのが、食品の保存に便利なストックバッグ。今回は、大量購入した食料品の保管等に役立つ【3COINS（スリーコインズ）】の「新作ストックバッグ」をご紹介します。カラフルな色使いとアートのようなイラストが可愛らしく、使うたびに気分が上がりそう。さらに、用途に合わせて選べる豊富なサイズ展開も魅力です。 麺