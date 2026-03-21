女優の辺見えみり(49)が20日、自身のインスタグラムを更新し、娘が小学校を卒業したことを報告した。 【写真】あふれる愛情、後ろ姿にメッセージ 「娘の卒業式」とコメントして、制服の後ろ姿の画像を掲載。「何より真っ直ぐ育ってくれたこといいお友達に恵まれたこと6年間周りのサポートがあったから今の娘があると思います。」としみじみ。「本当に感謝しかありません娘も私も幸せものです」とあらた