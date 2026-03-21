元乃木坂46でタレントの相楽伊織が、17日発売の「週刊SPA!」（扶桑社）3月24・31日合併号で表紙を飾り、人気コーナー「美女地図」に登場した。 【写真】マシュマロが押しつぶされそう 新生活が始まる春にお試し同棲をする女性に扮する相楽。清楚なファッションで笑みを浮かべ、住宅街を歩いたかと思えば、黒のランジェリーに包まれたマシュマロをギュッと挟み、挑発的な視線を投げかける。表紙でも見事な