なでしこジャパンが2大会ぶりにアジア女王になでしこジャパン（日本女子代表）は3月21日、女子アジアカップの決勝でオーストラリアと対戦し、FW浜野まいかの決勝ゴールで1-0の勝利。2大会ぶり3回目の優勝を果たした。来年の女子ワールドカップ（W杯）アジア予選を兼ねた今大会、すでにその出場権を獲得しながら勝ち上がってきた両者の対戦になった。今大会5試合で28得点を奪ってきた日本は準決勝で韓国を4-1で下したのとまった