記事ポイント2026年2月5日に採択された調査事業です。メキシコのサルガッサム活用を探ります。100%植物バイオマス由来製品も展開しています。冨士色素は2026年2月5日、メキシコでサルガッサム由来の生分解性バイオプラスチック活用を探る調査事業の採択を発表しました。海に漂着する海藻を新しい素材として見直し、日本の材料技術で産業活用につなげる取り組みです。環境配慮型素材に関心のある読者にとって、海藻が日常の製品へつ