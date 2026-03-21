記事ポイント3月25日に全国発売です。3月18日からモスバーガー店舗で先行販売します。220円でテリヤキのコク旨感を楽しめます。味源は2026年3月25日、「モスバーガーポテト(テリヤキバーガーコク旨味)」を全国で発売します。モスバーガーの看板メニューをお菓子で楽しめるコラボ商品が、よりコクのある味わいにリニューアルしました。先行販売も用意されており、ひと足早く試せるのもうれしいポイントです。 味源「モスバーガ