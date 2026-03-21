日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」決勝が２１日、フジテレビ系で午後６時半から生放送された。優勝賞金５００万円をめざし、史上最多６１７１人がエントリーした。今井らいぱちが、上位３人が進出するファイナルステージへの最初の進出を決めた。今井は２番手で登場し、パワーポイントを使ったネタを披露。９７点を３人がつけるなど高評価で合計６６９点をつけた。