◆女子アジア杯▽決勝日本１―０オーストラリア（２１日、オーストラリア・シドニー）暫定ＦＩＦＡランク６位のなでしこジャパンは、決勝で同１５位のオーストラリアに、１―０で勝利。２大会ぶり３度目のアジア制覇を達成した。今大会の開催国のオーストラリアとは過去２９度対戦し、１３勝８分け８敗。前回は、ニルス・ニールセン監督の初陣である昨年２月のシービリーブス杯で対戦し、なでしこジャパンが４―０で快勝し