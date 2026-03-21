記事ポイント2026年3月20日に予約販売開始。秋名バラと龍郷柄を展開。3月20日から展示会も実施。日本の伝統工芸である本場奄美大島紬と、ゲーム文化の象徴として親しまれるスペースインベーダーが重なり合う新作が、2026年3月20日から予約販売を始めます。古典柄の中にドットの遊び心を溶け込ませたデザインで、着物としても日常の装いとしても楽しめました。若手職人の挑戦から生まれた一作として、展示会とクラウドファンディン