5人組グループ・KEY TO LITの中村嶺亜が4月2日発売の英文情報雑誌『Eye-Ai』2026年5月号（ザ・ショット発行）に登場する。【画像】割れたシックスパット…引き締まった肉体を披露した中村嶺亜『Eye-Ai』の表紙に初単独登場するのはこの春、初となる個展『REIA NAKAMURA 1st EXHIBITION ReBELiUM @SHIBUYA』を開催する中村。自身が生み出したキャラクターのオマージュ衣装で撮影。中面にも今回の個展とリンクした撮影やインタビ