“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系）が、21日に放送（後6：30）。7番手のルシファー吉岡の点数が出たタイミングで、暫定1位の今井らいぱちがファイナルステージを決めた。【写真】会場の空気もバツグン！R-1で前説を務めた“芸人”過去最多6171人のエントリーの中から見事決勝に駒を進めたのは、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀次、ななまがり 初瀬、さすらいラビー 中