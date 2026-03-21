約7年ぶりに劇場公開される「スター・ウォーズ」シリーズ最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日、日米同時公開）を記念した特別イベント「帰ってきたスター・ウォーズ展」が3月21日、東京・汐留の日本テレビ2階日テレホールで開幕した。会期は3月29日まで。【画像】記事内で紹介している展示物など会場に足を踏み入れると、まず目に飛び込んでくるのは幅約2.9メートル、高さ約3メートルと