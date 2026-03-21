■サッカーAFC女子アジアカップ決勝日本 1ー0 オーストラリア（日本時間21日、オーストラリア・シドニー）ブラジルで行われるFIFA女子ワールドカップ2027に10大会連続10度目の出場を決めたなでしこジャパン（FIFAランク8位）は、決勝でオーストラリア（同15位）と対戦し、1ー0で勝利。完全アウェーの中、2大会ぶり3度目の優勝を果たした。前半は17分に浜野まいか（21）がペナルティーエリアの外でパスを受けると、振り向きざま