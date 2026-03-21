【ビケルスン（ノルウェー）共同】ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプは21日、ノルウェーのビケルスンで女子個人第31戦（HS240メートル）が行われ、日本勢は伊藤有希（土屋ホーム）が202.5メートル、207メートルの合計369.1点で10位に入ったのが最高だった。高梨沙羅（クラレ）は13位、丸山希（北野建設）は15位、宮嶋林湖（松本大）は18位。アイリンマリア・クバンダル（ノルウェー）が今季3勝目、通算9勝目