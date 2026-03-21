アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃開始から、きょうで3週間となりましたが、アメリカのトランプ大統領は、停戦は「望んでいない」と改めて強調しています。アメリカとイスラエルのイランへの攻撃が始まってから、きょうで3週間。これまでの死者はイランで1400人以上、イスラエルで18人、アメリカ軍で13人となりました。連日、攻撃の応酬が続いていますが、トランプ大統領は…。トランプ大統領「（イランと）対話はできるが