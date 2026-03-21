飼い主さんが階段を登り始めたら、ワンコが「登れないから抱っこして」とアピールしてきて…？ワンコの可愛い行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で1万2000回再生を突破しています。 【動画：『階段が登れない』とアピールする犬→抱っこをおねだりしてきて…『まるで赤ちゃんのような行動』 ワンコが「階段を登れない」とアピール Instagramアカウント「bondo.wan」に投稿されたのは、トイプードル