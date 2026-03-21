岐阜県飛騨市で、廃線になった線路の上を自転車で走る「レールマウンテンバイク」の営業が20日から始まりました。 【写真を見る】廃線レール上を駆け抜ける「ガッタンゴー」 まちなかコース今季営業開始 飛騨の風景を満喫しながらレールマウンテンバイクで疾走 岐阜・飛騨市 20日から今シーズンの営業が始まった「まちなかコース」は、町並みや川を眺めながらトンネルを抜けていく全