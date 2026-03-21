J-POP CLASSIC CLUB TOKYOが、初のビルボードライブ横浜公演を7月5日に開催する。 （関連：藤井 風『Prema』評宇野維正：本作が“インスタントクラシック”となった3つの理由） J-POP CLASSIC CLUB TOKYOは、東京音楽大学に学ぶ声楽、弦楽器、打楽器、ピアノ、作曲の各専攻の学生有志が集まって結成。懐かしくも新しいJ-POPの名曲の数々を、リスペクトの気持ちを込めて弦楽オーケストラに編曲し披露している。