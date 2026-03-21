21日、長崎市の国道で道路を横断中の男性をはねて、そのまま逃走したとして68歳の無職の男が逮捕されました。 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは長崎市の無職、嶌 和利容疑者(68)です。 嶌容疑者は21日午前11時20分頃、長崎市丸尾町の国道202号の交差点で飽の浦町方面へ右折しようとした際、道路を横断していた83歳の男性をはねる事故を起こし、そのまま逃走した疑いです。 はねられた男性は骨盤を折るなどのケガを負いました