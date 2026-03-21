日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」決勝が２１日、フジテレビ系で午後６時半から生放送された。優勝賞金５００万円をめざし、史上最多６１７１人がエントリーした今大会。５番手で登場した一橋大卒のインテリ芸人・さすらいラビー中田は野球部監督に扮すると、相手チームの生徒に説教し続けるシュールな展開に。「高校野球は勉強したチームの方が負ける。このチームの選手は全員、ベースボールが英語で書