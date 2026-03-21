◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026(3/1〜/3/21、オーストラリア)サッカーの『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』は21日に決勝が行われ、日本（FIFAランク8位)がオーストラリア（FIFAランク15位）に勝利し、2大会ぶり3度目の優勝を飾りました。両チームはすでに今大会上位6チームに入っており、2027年ワールドカップ・ブラジル大会の出場権を獲得。あとはアジア王者をかけ、この一戦にのぞみました。なでしこ