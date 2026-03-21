◆競泳▽日本選手権第３日（２１日、東京アクアティクスセンター）男子２００メートル個人メドレー決勝が行われ、２０１６年リオデジャネイロ五輪４００メートル個人メドレー銅メダルの瀬戸大也（ＴＥＡＭＤＡＩＹＡ）は２分０秒１で７位だった。代表選考を兼ねるレースで決勝を泳ぐのは２年ぶり。「タイムは上げられたが、練習を本格的に始めて３か月なので、決勝に残ったこと自体良かった。できることはやれた」と苦笑い