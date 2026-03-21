「大相撲春場所・１４日目」（２１日、エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（２６）＝立浪＝は４敗目を喫して優勝を逃した。大関の琴櫻（２８）＝佐渡嶽＝に体を寄せられ、左外掛けに刈り倒された。「ちくしょー」とつぶやいて支度部屋に戻ると優勝して感極まる霧島のインタビューを見つめたながら「なんで泣いてんだろうな」とぼやき。テレビ台を右手で軽くたたき「くそっ」と一吠えして悔しさをあらわにした。今場所は