俳優の椎名桔平が、お忍びで映画館を訪れたプライベートショットを公開し、驚きの声があがっている。椎名は２１日、自身のインスタグラムを更新。「＃ｓｐｅｃｉａｌｓ＃舞台挨拶中継＃ｌｉｖｅ＃六本木佐久間＆ユウタのライヴ中継を応援本編を観てきました。観客目線で観れて楽しかった！」と記し、この日行われた「ＳｎｏｗＭａｎ」佐久間大介が単独初主演した映画「スペシャルズ」（内田英治監督）の、佐久間と