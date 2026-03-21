◆オープン戦ヤクルト４―３日本ハム（２１日・エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督が、守備のミスを厳しく指摘した。まずは５回２死二塁、丸山和の右中間よりの右前打で、右翼・矢沢がバックホーム。カットできない高さのノーバウンドで送球し、打者走者の二塁進塁を許した。さらに７回、同点とされた直後の１死一、三塁、一ゴロをマルティネスがエラーし決勝点を奪われた。新庄監督は「矢沢くんの送球はいただけ