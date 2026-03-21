「日本ハム３−４ヤクルト」（２１日、エスコンフィールド）日本ハムは守備の乱れが絡んで逆転負け。オープン戦首位から陥落した。新庄剛志監督は試合後、２軍調整中の清宮幸太郎内野手と万波中正外野手を、オープン戦最終戦となる２２日のヤクルト戦（エスコン）から１軍に合流させることを明かした。「明日、万波君と清宮君が来るんで。そこで出てもらって。（２人の状態は）いいです。めちゃくちゃいいです」と話した。