岩手競馬に所属する関本玲花騎手＝関本浩司厩舎＝が２１日までに自身のインスタグラムを更新。後輩で新人の女性ジョッキー、斉藤友香（ともか）騎手＝斉藤雄一厩舎＝と一緒に、東京ディズニーランドに行ったことを報告した。２人で一緒に仲良くピースサインを出した写真に「トレーナー色違いのお揃いスプラッシュマウンテン１番前でびしょ濡れなったり、食べまくったり、色々あったり、めちゃくちゃ楽しい１泊２日でした」の