日本ハムの新庄剛志監督が２１日、自身のインスタグラムのストーリーズに新規投稿。阪神・岡田彰布オーナー付顧問がこの日、出演したテレビ番組で新庄監督を侍ジャパンの次期監督候補に挙げた記事を引用し、「岡田さんボケにも程があります僕に出来るわけないじゃないですか」と反応した。岡田オーナー付顧問はこの日、ＭＢＳ「せやねん」に生出演。侍ジャパンの次期監督について「推薦するやったら面白いのは新庄ですね」