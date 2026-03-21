フジテレビ系「ミキティダイニング」が２１日に放送され、庄司智春、元モーニング娘。・藤本美貴の夫妻がＭＣを務めた。この日は、なにわ男子・道枝駿佑がゲスト。道枝がグループの仲の良さを笑顔で明かすと、庄司は藤本に「モーニング娘。のときとかは？ごはん行くとか？」と聞くと、藤本は「ない、ない。だって私、電話番号も知らなかったもん。メンバーの」と振り返った。庄司が「（番号を知らないのは）ミキティだけなん